萬中選一！ 新北6兒童大使赴日參加亞太兒童會議

2017-07-01 17:40

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市今年由秀朗國小學童代表台灣出席第29屆日本福岡亞太兒童會議（APCC），教育局今天為新北國際兒童大使授旗，學生代表在場以流利外語進行自我介紹與順口溜，並表演台灣文化特色舞蹈，要為台灣做好國民外交。

秀朗國小校長陳秋月說，獲得兒童大使代表資格的6位同學，必須先通過校內第一階段英語聽力閱讀能力初選，再經過中英文表達能力、特殊才藝表演及團體團隊表現力的第二階段複試，才能獲選，並再經過學校為他們規劃一系列英日語言學習、溝通策略、國際視野、國際禮儀、才藝表演及模擬寄宿家庭課程。

例如「Hello APCC! 認識APCC」對APCC的理念和運作有深入了解；「Hello Asia! 認識亞太國家」針對本屆與會的國家進行討論，了解各國地理位置、宗教、語言、地方特色等；「Global Views 全球觀點」針對國際重要環境、宗教、兒童人權等議題進行基礎了解，更提供「NIPPON! 日本學問大！」體驗日本文化理解與禮儀。

6位兒童大使還表演「滿山春色」舞蹈，化身為春天的採茶精靈，更舞出新北市花茶花的優美儀態，學生吳伊晨說，在行前培訓課程中，練習日文的自我介紹，學習日本文化和禮儀，期待出訪透過國際交流傳遞愛與和平的信念。

陳秋月說，師生此行發揮團隊合作，提升獨立應對的能力，透過與當地住宿家庭成員互動及融入當地學校學習，學生可以深刻體驗日本的風俗文化與生活習慣，培養學生在國外獨立自主的好機會。