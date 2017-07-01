指考生物首次推實驗題 難易適中鑑別高

2017-07-01 17:33

〔記者吳柏軒／台北報導〕台北市高中生物科教師群分析今年指考生物科，點出首度出現「實驗題組」，可幫助考生注重生物實驗，整份試卷則難易適中，但具高鑑別度，部分試題內容則是發生課本與科學新知不同的現象，恐影響考生作答。

建國中學生物教師劉玉山說，過去生物考題多把實驗內容放在單選、多選、非選等題組中，今年指考首次變革，多出「實驗題組」占10分，內容不難，考生實際操作過實驗且細心就可作答，認為此變革非常好，有助高中教學。

但劉玉山說，今年部分試題內容有疑慮，其概念在課本知識上與最新科學新知中彼此不同，考生恐生作答困擾，如第33題的A選項，課本學到的植物激素沒有蛋白質，但最近科學新知說開花素可能是蛋白質，就會造成判斷困擾。

另，第21、25、41、43題等，則考驗考生歸納、分析與判圖等科學素養，具有鑑別度，呈現命題者用心，其他少數亦有偏記憶性題目，如選擇第20題考植物組織培養的激素等，另外30、31題考茲卡病毒則是切合最近時事。

劉玉山說，整體來說生物難易適中，鑑別度則中間偏高，跨章節題目有5題，也呈現重視實驗方向，但課本知識與新知的落差須注意，部分題目敘述也要更精準，減少偏記憶性命題為佳，分析今年試題比去年簡單一點，均標可能會往上升。