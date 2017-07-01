「一個都不會少」 雲林課輔班學童聯合畢典

課後輔導班孩子在大家祝福聲中開開心心畢業。（記者廖淑玲攝）

2017-07-01 17:26

〔記者廖淑玲／雲林報導〕一個都不會少，由牙醫師、藥師等發起，獲各愛心單位熱情投入的雲林縣「牙聯健雲學園」課後輔導班學童，今天在斗南火車站前廣場舉辦聯合畢業典禮，50名來自各校的畢業生接受祝福，今年起並將增設國中課輔班，陪孩子迎向下一個學習階段。

雲林縣隔代、單親及外配家庭比例甚高，其中不乏經濟弱勢，這些孩子無法到補習班或安親班，下課後常在街頭閒逛，學習成就低，衍生出許多逃學、翹家問題，為幫助這些孩童才有了這個課後輔導班。

今天的畢業典禮立委劉建國到場，代表感謝中華民國牙醫師公會全國聯合會、雲林縣牙醫師公會、雲林縣藥師公會、黃長老等單位及個人捐助，陸續在雲林縣台西國小、棋山國小、新光國小、西螺浸信教會、油車國小、林內國小、大美國小、雲林縣社會關懷協會設置課後輔導班，5年多來照顧2300餘名弱勢學童。

今天除各班成果展，大伙兒也以熱歌熱舞歡送畢業生，並舉辦自強爸媽的表揚，學童送上親手做的卡片，感謝大家有錢出錢、有力出力，斗南鎮長張勝雄、古坑鄉長黃意玲、北港鎮長張勝智等人都到場，祝福小朋友開開心心畢業。