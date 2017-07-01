重機上國道不安全 重機騎士：車禍主因是馬路三寶

2017-07-01 16:56

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕大型重型機車今集結上千名車友赴凱道抗議，對於交通部一直拿民調說不安全來當藉口，臉書擁有超過6萬名粉絲的「重車日誌」教士表示，以前都說10次車禍9次快，但現在情況應該是10次車禍9次是馬路三寶造成；機車不代表是不安全交通工具，希望政府不要再製造汽車與機車族群對立，大家只是想要有安全、快速、便利的道路環境，不是想要製造麻煩，希望大家不要把機車騎士當成麻煩製造者及道路行車危險的原因。

時代力量立法委員林昶佐今天也到場支持，並指責交通部行政怠惰，多年來只講民調而沒有科學數據；林昶佐說，交通部應拿出國外重機行駛國道、台灣重機在一般道路及快速公路肇事率是否有較其他交通工具高等數據來說服大家，而不是用民調。

林昶佐還說，交通部民調都隨便做，認為要做民調應要針對平常有行駛高架快速道路的汽車駕駛，詢問開車時是否有碰到重型機車，碰到的話是否有鑽車、滋擾、刻意挑釁等行為；而不是問一些平常不會上國道的民眾，去評論重機上國道是否安全。

台灣交通安全協會理事長陳宏益表示，站在協會立場當然是希望國道全面開放，讓台灣民眾了解機車如何安全行駛國道，但是也不會反對分階段開放，畢竟有開放比沒開放好、局部開放比不開放佳。

對於交通部打算於國4和國8試辦一年，檢視違規率、肇事率和鑽車等情況，並訂定KPI指標，陳宏益憤怒表示，什麼屁KPI，端午連假國道發生超過300起車禍，如果要定KPI，那台灣不論小汽車、大客車、聯結車等車種，通通都不用開上國道了。

重機騎士聚集凱道現場陳情，於下午4點陸續解散前往國道三號甲線，並有幾位理事長特地繞道至行政院、交通部、司法院、立法院、監察院等地遞交陳情書。