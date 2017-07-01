公園木屑舖面雨後變有機肥？ 蚊蟲、野菇怒長

2017-07-01 16:45

〔記者黃鐘山／台中報導〕公園兒童遊戲區橡膠地墊飽受詬病，市府逐步改用木屑、細沙等天然材質鋪面，但市議員何文海今天指出，木屑舖面在連續大雨過後，變得如有機肥，不僅長出野菇，甚至爬出蜈蚣、馬陸等，小孩安全堪虞，建議全面改採細砂鋪面。

何文海認為，傳統公園兒童遊戲區橡膠地墊不僅隔絕孩子與土地的接觸，且在烈日高溫下會釋放刺鼻的味道，恐對人體造成危害，市府經各界反映，已逐步改採木屑生態工法鋪上木屑，讓孩子可以接近大自然，但看似立意良好，卻不適合炎熱多雨潮濕的海島型氣候。

他最近接到不少家長陳情指出，南屯區禮惠公園橡膠地墊老舊硬化不堪使用，改以木屑材料做為鬆填式舖面，但近日連續大雨，木屑生態鋪面卻變得像有機肥，孳生大量蚊蟲、昆蟲，也長出野菇，甚至有家長看到蜈蚣、馬陸從木屑鋪面爬出，嚇到不少小孩，也對衛生與安全形成威脅。

何文海質疑，木屑生態鋪面雖然在日本及其他先進國家均有採用，也行之有年，但恐不適用炎熱潮濕的台灣，建議公園兒童遊戲區可使用細砂等天然材質，並定時翻攪與日照消毒，讓兒童有一個乾淨安全的遊戲區域。

建設局說，為減少公園內塑膠製品、環境賀爾蒙對兒童的影響，正逐步汰換兒童遊戲區的塑膠地墊鋪面，替換材質包括細沙、木屑等天然材質，未來將考量公園周邊環境條件等因素後進行規劃。

建設局強調，禮惠公園已會同地方代表現勘研議改善方案，決定改用細砂材質，既可作為緩衝區，也提供孩童天然材質的遊樂場所，後續維護會注意清潔頻率、翻動沙子曝曬陽光，提供孩子優良、安全的遊憩環境。