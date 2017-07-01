指考生物科偏難 茲卡病毒等時事入題

2017-07-01 16:40

〔記者吳柏軒／台北報導〕指考生物科結束鈴響起，入闈的師生皆認為，今年試題中間偏難，閱讀量多，再加上需要大量思考轉換，不細心恐失分，且內容涉及時事，如第30、31題組考近期全球流行的「茲卡病毒」，另肺臟對血小板生成的新研究也入題。

大考中心發言人黃璀娟表示，入闈的高中教師發現，今年指考生物取材生活化，生活情境題有：第5題討論蛇毒血清、第26題探討苗栗山區的石虎與黑面琵鷺，第22題彰化地區菊花田、火龍果的光週期運用；第30、31題探討茲卡病毒的致病機制、疫情危害與防治等。

另，入闈高中教師也發現，生物科中不乏科學研究新知題目，如第11、12題考美國改良大西洋鮭生長情況，第36到38題探討激素對田鼠生殖行為影響，第39到41題探討肺臟在血小板生成中扮演重要角色等，凸顯生物科除了面對跟解決日常生活議題，也啟發學生對生命科學的研究。

但入闈高中老師認為，今年試題文字量不少，題目多需要思考轉換，若閱讀跟思考曼的考生，可能不易作答，整體而言中間偏難，具有一定鑑別度。

入闈的試考生則表示，生物取材平均，簡單題型少，不乏記憶性知識題，如第20題考細胞分裂素與生長素對植物癒合及組織刺激分別，也全面檢覈考生對高中生物的了解與熟悉，整體難度偏難，有較多專有名詞，憂考生在有限時間下未必能細心發現選項細節錯誤。