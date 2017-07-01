指考生物 台中考生：題目簡單 拿高分不難

2017-07-01 16:12

〔記者蔡淑媛／台中報導〕指考首日生物科結束，台中考區學生反映今年題目簡單，有背有分，只要有讀，就能拿到大部分的分數，考試範圍偏科普常識和課內範圍，也考到時事題茲卡病毒，並且新增實驗題型，但也不脫離課本實驗內容。

忠明高中學生王曉梅說，這次生物科考試只要有準備就能得分，題目考植物較多，像有關水份、養份的運輸，時事題茲卡病毒，在考學測時也準備過。

忠明高中學生王品叡也說，今年他幾乎是裸考，沒有準備就應試，也覺得題目不難，多科普常識，內容不出課本範圍，直覺的概念題，有讀有分，拿高分不難。