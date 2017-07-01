指考首日 台東3考生申請補發准考證

2017-07-01 15:58

［記者張存薇／台東報導］大學指定科目考試今天舉行，台東考區今天上場考生不到百人，考場秩序良好，無違規事件，3名考生申請補發准考證。

因為學測後，多數學生已以繁星或申請入學管道考取大學，因此今年台東考區僅201位考生報考，比去年222人又更少，再創新低紀錄，第1天考物理、化學及生物3科，也僅開放3個試場，上場考生更不到百人，最多的是化學科，有73人報考、但5人缺考。

明天所有考生都將上場考試，共分為5個試場，3日最後一天則開放4個試場。