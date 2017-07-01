從3歲到81歲 近2000人背誦經典挑戰2800萬字

2017-07-01 16:09

［記者廖淑玲／雲林報導］經典背誦高階會考今天在雲林福智教育園區盛大舉辦，考生年齡從3歲到81歲都有，近2000人挑戰2800萬字，其中21歲的鄭湘薇挑戰19萬字最高，3歲的張祐禎挑戰6121字，81歲鍾李財妹5594字，創造經典背誦風潮及文化傳承與創新。

福智文教基金自1993年起，陸續推動兒童讀經班、經典教育師資培育、校園讀經班、成人經典背誦班、帶動企業人士與長青族讀（背）誦經典，及幼、小、中、高、大專校園經典教育，鼓勵從0歲到100歲一起背誦經典，創造良善德風的社會國家。今天上午由福智教育園區執行長陳耀輝敲鑼開幕，有33名考生年紀超過65歲，挑戰背誦總計超過65萬字經典，讓人刮目相看。

福智文教基金會發展股長葉家禎指出，基金會推廣以經典涵養智慧，以實踐活化身心，鼓勵大家讀經、誦經，並透過經典背誦高階會考深耕，考生大多選擇儒家及佛家經典，分占6成、4成，今、明2天參加的考生有1989人，背誦2788萬8003字。

葉家禎強調，透過經典的學習背誦，不論大人或小孩都認為，在潛移默化之中，真的有受到感應及改變，記憶力、專注力、思惟力、表達力與領悟力都明顯提升，讓大伙兒一接觸就停不了。

就讀國小3年級的林恆均除了擔任志工，也挑戰8000字的背誦，從小喜歡讀書的她，靠著熟讀熟念而背熟《朱子治家格言》、《禮運大同篇》等，但她最喜歡《弟子規》。

鍾李財妹說，背誦經典能預防失智、延緩老化，保持活到老、學到老的精神，鼓勵大家一起來讀經，就能保持一顆不老的心。