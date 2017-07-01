青農創「保證不賠錢」系統 邀農民拚外銷

2017-07-01 15:55

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東32歲的青農林軒禾，當兵退伍後一腳踩進家人反對的農業中，投身種植無籽檸檬，林軒禾一邊務農一邊學習，並運用國貿系學歷背景，創建了1套SOP管理制度，從農耕、集貨到銷售營收透明呈現，把利潤分享給農民，以「保證不賠錢」的方式，讓合作農友在短短3年內從1個增加到285個，年產量超過120萬台斤。

「我和農民是生命共同體！」林軒禾說，過去盤商多以低價收購農產，再高價賣給消費者，以賺取差價的方式獲利，農民成為最辛苦卻又最賺不到錢的一群，在他設計的制度中，特別把末端售價資訊透明化，以利潤共享的方式，讓農民辛苦種植的成果，即便在市場行情差時也不致於賠錢。

就讀文藻外語學院國際貿易系畢業的林軒禾，在讀書時就看準農業、糧食產業前景，退伍後立即返鄉務農，並積極到農改場等農政單位學習，在一次出國考察發現國外稱作Lime（萊姆）的檸檬，就是台灣俗稱的無籽檸檬，其甜中帶鹹及略酸的特殊口感，非常適合台灣南部氣候種植，品質還能超越國外。

林軒禾說，他第一次種檸檬就遇到88水災，收成價格慘跌，連請朋友採收工資都不夠發，當時他心想，與其任由盤商操控生計，不如親自收購做組織行銷。

現在與林軒禾合作的農友有285人，粗估種植面積逾200公頃，年產量超過120萬台斤，林軒禾說，他們的萊姆現在除了銷售到國內頂尖超市、高檔餐廳及飯店，也積極搶攻港澳、星馬等海外訂單。

林軒禾說，單打獨鬥力量小，他深知必須找到農友合作，才能創造更多利潤，海外訂單首要條件就是穩定的品質及豐富的產量，和他簽約合作的農民都必須符合農藥殘留檢查，而他的管理制度也改變過去盤商收購模式，成功吸引農民加入。

林軒禾說，其實台灣對於栽種的學術及病理研究，架構非常嚴謹且完整，甚至超越許多先進國家，但是懂得怎麼組織、運用的人不多，他也鼓勵不同學經歷的人加入農業，為台灣農業注入新想法、創造新生機。