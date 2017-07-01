宜蘭童玩節22年越玩越嗨 首日遊客數預估破萬

2017宜蘭國際童玩節今開幕，首日遊客預估破萬人。（記者林敬倫攝）

2017-07-01 15:54

［記者林敬倫／宜蘭報導］2017宜蘭國際童玩節今日下午在冬山河親水公園盛大開幕，今年活動以「穿越時空」為主題，要帶領民眾一起穿越美麗蘭陽的過去與現在，農委會主委、前縣長林聰賢也回娘家參與開幕典禮，攜手宜蘭代理縣長吳澤成、國內外演出團隊為活動揭開序幕，首日園區截至下午3點為止，湧入7892人，預估休園後能有破萬人次入園。

宜蘭國際童玩節今年邁入第22年，活動時間自7月1日至8月13日上午8點10分至晚間8點30分，今天的開幕式，包括吳澤成、林聰賢、前行政院長游錫堃等人均出席。

今年活動邀請22國、26個的表演團體，包括首次來台參加童玩節的薩爾瓦多、千里達及托巴哥等國，觀眾熟悉的俄羅斯、日本、印尼等多國的民俗舞蹈團隊也共襄盛舉，今年表演類型更加多元化，邀請澳洲Big Top雜技團與美國的嘻哈舞團American Hip Hop Team，讓園區充滿美麗的民俗舞蹈與各國文化。

水域設施則以穿越時間或穿梭異空間為發想，讓遊客在遊玩過程中，能有步步驚奇的感受。

最引人注目的陸域設施，莫過於14米高的「時光積」，可讓親子合作一同探險；至於展覽則強調與觀展者的互動性，「童玩競技場」、「尋寶玩憶」結合了闖關遊戲、大地遊戲與虛擬實境的元素，讓展館化身為流動的時光，進入其中有如穿越不同年代與空間。

「穿越時空的友誼」帶領遊客如數家珍地，回顧童玩節與國外團隊的深刻互動。專為學齡前兒童設計的「玩童城堡」，是小朋友探索學習與親子互動的安心堡壘，在裡頭可以一起體驗動手操作的樂趣、激發無限創意與想像力。此外還有適合拍照打卡的「3D地景步道」，讓遊客用照片紀錄精彩的回憶！

文化局指出，首日截至下午3點為止，湧入7896人入園，由於今年園區開放至晚間8點半，首日遊客數可望破萬人，歡迎民眾踴躍入園參觀、遊玩。