中正二分局青春專案 前進自來水園區宣導

2017-07-01 15:41

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市中正第二分局，為鼓勵青少年多從事正當休閒活動，今日下午2時，在自來水園區舉辦「台北親水節暨青春專案－快樂FUN暑假，青春涼一下宣導活動」，內容皆針對青少年設計，讓他們的暑假更加充實。

宣導活動是以玩遊戲互動及致贈犯罪預防宣導品的方式，吸引民眾積極參與，並針對青少年宣導，防制少年從事犯罪、避免兒少遭受性剝削、水域安全、求職安全、交通安全，並宣導反毒及反詐騙觀念，並透過設計各式各樣的有獎徵答活動及宣導品之贈送，加深青少年預防犯罪的常識。