雲林長庚無專任急診醫師 衛生局近日登門視查

2017-07-01 15:38

〔記者林國賢／雲林報導〕長庚急診風暴擴散，雲林長庚今起無專任急診醫師，雲縣衛生局長吳昭軍表示，已要求長庚將急診醫護排班表送衛生局，全力保障病患就醫權益。

吳昭軍指出，長庚醫院近日傳出急診醫師離職潮，衛生局即密切注意事件發展，本週四已函文要求長庚，需在10日內將急診醫護排班表送衛生局，每個月10日需通報急診人數、轉診情況，衛生局也會擇期實地視察急診運作情況，保障所有就醫民眾權益。

針對長庚醫院醫師離職潮，吳昭軍表示，這是醫院內部管理問題，不便評論。