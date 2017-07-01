指考化學科「長篇大論」補教師：命題師中文不太好

2017-07-01 15:22

〔記者林曉雲／台北報導〕大學指考化學科，補教老師盧澔今分析，今年非選兩題是決勝關鍵，任何版本的課本都未見過這樣的題目，也未見於考古題，考生看到題目多會很慌亂，寫完答案還會「一直懷疑」，想要考80分以上非常困難，因此「誰先冷靜下來，誰才容易拿到分數」，非選題考20分，多數考生恐只能拿到基本6分，預估頂標、前標和均標都下降。

盧澔表示，今年考卷也有基本題，但難題非常困難，難題決定能否進入80分以上的關鍵，考生想考80分以上非常難，尤其是非選那二題，非選考題是「大學層級」，大學做化學實驗、分析實驗結果是常態，但高中化學教學卻非如此，紀錄簿如非考生自己寫，也沒有整合思考推理能力，就不易分析實驗結果答題。

盧澔分析，實驗的確是未來唸大學重要的基本工具，但高中實驗堂數少，有些老師還會借去上別的課，上實驗課時，有的學生滑手機、不自己寫實驗紀錄簿等等，大學教授很重視實驗，但高中沒有那麼重視，前三年訓練不足，就會讓今年的實驗題難度高，考試引導教學，今年考題或可改善高中不重實驗的現象。

另外，今年有不少題目「長篇大論」，如同在考學生的中文閱讀能力，盧澔直言，問題在於命題者的中文能力不是很好，題目中有些條件沒有交代清楚，至少有8.4分是爭議題，可能有送分爭議，例如多選第21題（D）選項，題目未告知體積多少，體積一樣是對的，體積不同就是錯的，這應屬於命題缺漏。補教估5標多比去年下降，估頂標81分、前標70分、均標52分、後標37分、 底標27分。

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