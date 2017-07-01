千輛重機聚凱道爭路權 下午4時騎上國三甲

2017-07-01 15:14

〔記者劉慶侯／台北報導〕「94要上國道」活動發起人吳銘祥，以「第一屆全國大型重機愛好者聯誼會」為由，今日申准在凱達格蘭大道舉行集會活動，原申請600人參加，但至下午3時，人數已車輛增至1000台、1200人，目前過程尚稱平和。

警方表示，「94要上國道」活動人群是在下午1時陸續集結中，當時現場重機70輛約100人，活動預計在下午4時會出發，沿信義路走信義快速道路到深坑解散然後各自上高速公路

警方表示，重機騎士團體訴求，要求交通部在3個月或6個月後盡速開放國道路權。