體感溫度破40 花蓮知卡宣千人戲水樂翻天

花蓮許多家長帶著孩子趕在開園首日入池戲水，搶先享受沁涼快感。（記者王峻祺攝）

2017-07-01 15:28

［記者王峻祺／花蓮報導］酷熱炎夏戶外體感溫度上看40度，花蓮知卡宣綠森林親水公園戲水區今登場，開園首日已陸續湧入千名遊客戲水，今年因新增2座滑水道及雨林池，吸引更多民眾爭相體驗，縣政府預估人潮將可突破去年12萬人次紀錄，打造花東新親子戲水樂園。

花蓮縣政府今年擴充第3期園區親水設施，除保留造浪池、漂漂河、大型滑水道、水槍、水傘、彩虹噴泉、打瀨浴與地噴泉等人氣設備外，還為兒童打造「幼幼池」，另增設2座滑水道及雨林池，方便遊客邊淋浴、邊沖水，享受沁涼快感。

去年才剛新增8公尺高的360度旋轉滑水道及長17公尺的衝浪池，已成為民眾爭相體驗的高人氣設施，今年縣府再加碼全長50公尺、720度旋轉的滑水道，讓民眾直呼「好刺激」，迫不及待想要在炙熱天氣下，享受急速入水的暢快。

花蓮縣長傅崐萁今早也到園區內參與開幕儀式，還拿著水槍與現場民眾玩成一遍，強調邁入第3屆的戲水園區，未來會再擴充設施，盼能打造成為東台灣最美的暑期戲水樂園。

縣府農業處長羅文龍說，免費入園的知卡宣綠森林親水公園，戲水設施即日起開放至8月27日止，每日上午9時至12時、下午1時至5時，中午休息1小時進行水池清潔維護，並於每週一固定休池。

他說，活動期間所有設施全部「免費開放」，但為維持水池衛生安全，民眾入池前請務必穿著泳裝及泳帽，並遵守現場救生人員指揮，而未滿6歲孩童在進入戲水池遊玩時，請家長務必全程陪同，避免發生危險；若發佈颱風警報則將不予開放。

「2017紅面鴨Fun暑假」開幕典禮也將在今晚7時於鯉魚潭盛大登場，首度演出「山水實境秀‧奇萊傳說II」；另外，最夯紅面鴨家族今年也再增添生力軍，1組會移動的鴨鴨兄妹，將加入潭中16隻紅面鴨行列， 賣萌與遊客合影。

酷熱炎夏戶外體感溫度上看40度，花蓮知卡宣綠森林親水公園戲水區今登場，開園首日已陸續湧入千名遊客戲水。（記者王峻祺攝）

知卡宣戲水區今年因新增2座滑水道及雨林池，吸引更多民眾爭相體驗，縣政府預估人潮將可突破去年12萬人次紀錄。（記者王峻祺攝）

開園首日，各大戲水設施湧入許多家長帶著小孩入池戲水，現場相當歡樂、沁涼。（記者王峻祺攝）

花蓮縣長傅?萁今早也到園區內參與開幕儀式，還拿著水槍與現場民眾玩成一遍。（記者王峻祺攝）