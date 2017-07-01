大型重機騎士上凱道 要求交通部歸還路權

大型重型機車為爭取國道路權，550c.c以上大型重機今發起自行上國道試駕，下午並上凱達格蘭大道陳情。（記者劉信德拍攝）

2017-07-01 15:05

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕大型重型機車為爭取國道路權，550c.c以上大型重機今發起自行上國道試駕，並於下午到凱達格蘭大道陳情，中華民國大型重機全國促進會理事長洪宗寶表示，從民國97年開放大型重機行駛高架快速公路和國道以來，從未發生A1類死亡車禍，顯示重機上國道並不危險，交通部不應以民調來剝奪騎士路權。

針對大型重型機車上國道的路權，交通部目前傾向於國4和國8試辦1年，檢視違規率、肇事率和鑽車等情況，確認安全後才會正式開放，預計7月3日與重機團體開會討論。

大型重機促進會指出，根據他們統計，今日共有超過1500名騎士自主騎上國道，但大家都是以守秩序，不超車、不併排行駛的方式進行，若於匝道遇到警方攔阻也不硬闖，國道上警方要開單也都配合；不過今日所有騎士上國道被開的罰單，後續將會走行政救濟程序，先向交通部訴願，若被駁回再走行政訴訟，最後若判定騎士敗訴，當然也會去繳罰單。主辦單位預估，目前凱道現場已有超過2500名騎士集結，今日活動預計號召3000人。

洪宗寶表示，剛剛有幾個志同道合的重機騎士，在國1北上14公里處被攔下來，36台重機全數開罰、拖離，大家在上面待了4小時，聽從執法警方攔檢、告發、取締；雖然要對國道汽車用路人說一聲抱歉，知道造成塞車對社會觀感也不好，但這5年跟交通部上過無數次談判桌，最後都沒有答案，所以必須用比較激烈的手段。

大型重型機車團體今發起「94要上國道，道路平權」活動，主要因立法院三讀通過道路交通管理處罰條例修正案後，於101年7月1日公告550C.C大型重機可行駛高速公路，法案通過至今已5年，全台只開放5公里的國道三號甲線，嚴重剝奪人民選擇交通工具的權利；5年來交通部以民調為由，拖延不做應有的宣導與相關配套作業，且中華民國目前無以民調施政的法源依據，亦非是以民調治國的國家，他們這些合法的用路人，無法接受交通部用侵犯他人自由與有違憲法的行政方式，阻礙他們合法用路的權力。