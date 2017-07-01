大學指考首日 物理、化學難不難？考生反應是....

2017-07-01 14:42

〔記者劉曉欣／彰化報導〕史上最少人的大學指考今天起登場，上午考物理與化學；彰化高中陳姓學生說，化學科的非選擇題，題目敘述文字很長，光是要讀完「落落長」的題目，就要花上一點時間。

彰化高中陳姓學生表示，今年化學科的非選擇題，不只是題目很長，讀完還要消化，消化完再作答，很有挑戰；而物理科部分，彰化高中柯姓學生認為難易度普通，考題「很親民」。

彰化高中註冊組長李建宏表示，由於學測在年初登場，所以考試範圍就不包括高三下學期，而指考因為在7月登場，所以高一到高三教材，都會列入考試範圍。