大潤發不賣購物用塑膠袋了 中市環局愛心袋出借

2017-07-01 14:46

〔記者蔡淑媛／台中報導〕環保署明年將擴大管制購物用塑膠袋對象，規範14種行業不得免費提供，大潤發量販店率先從即日起，全台分店皆停售購物用塑膠袋，環保局今提供250個由志工以回收物製作的愛心購物袋，連同店內提供180袋，讓消費者在7月抵押紅利點數借用。

環保局提供的愛心購物袋，是由資源回收環保志工以旗幟等回收物製作，大潤發也提供共430個可重複使用的購物袋，放在賣場結帳區服務台旁做「購物袋移動城堡」，在7月以紅利點數借用。

環保局長白智榮表示，日後有其他業者響應停售塑膠袋，購物袋移動城堡也將會到該場域，提供出借服務；他說，這款回收物製成的購物袋，材質很輕薄，折起來小巧，便於攜帶。

大潤發忠明店總經理謝平涼表示，經過1個月宣導，顧客也支持停賣塑膠袋政策，目前有近8成採買民眾會自備購物袋，但仍有少數人覺得不習慣。他說，購物袋採用抵押紅利點數出借，等下一次回店歸還購物袋，紅利點數一併歸還，也讓購物袋能循環利用。

環保局指出，全市已有162家業者響應不主動提供購物用塑膠袋，其中21家提供自備購物袋優惠措施，可現金折扣1至5元、提供88折~9折或集點換贈品等優惠措施，鼓勵減塑。

環保局說，即日起也新增台中州廳、寶之林和清淨園區等3處2次袋回收服務，推廣資源循環再利用。