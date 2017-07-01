指考物理科 補教界：40年來心機最重 命題老師好像「火箭隊」

2017-07-01 14:38

〔記者林曉雲／台北報導〕大學指考物理科，補教老師陳建豪今天解題分析，今年考題是近6年「最難得分」的一次，題目難度雖不是最高，基本觀念到進階觀念都考到，但決勝關鍵是細心和耐心，設計題目跟考古題很像，但命題老師在小細節上動手腳，如果只是乍看就答題，恐會敗在命題老師用心設的小陷阱中，高手也可能會敗在不夠細心，頂標估下降4分、估79分。

陳建豪舉例第9題，題幹給的是「直徑」，但答案卻是要用「半徑」去計算出來；或如單選第16題，考生沒有考慮到電場，只看圖就會誤選為（B），但考慮到電場，就會選（E）；第8題的關鍵在於，考生要注意考的是凸「面」鏡，而不是考生熟悉的凸「透」鏡，觀念完全不同，「差一個字就差很大」。

陳建豪直言，命題老師好像神奇寶貝卡通中的火箭隊，「好討厭的感覺。」例如多選題第21題，起點從「-10」開始，而不是零，但這個設計是跟物理概念沒有關係，命題「用心良苦」害人的地方很多，今年試題要超細心，鑑別度因此最高，觀念不會很新，又如計算第2題寫的完整至少要花10分鐘，加上學生手寫能力較弱，多數考生寫到後來會慌亂。

此外，陳建豪也指有些試題的答案「數字很醜陋」，例如單選第9題，學生手算之後的答案是17.032223，要經過繁瑣的手算才能找出最靠近的答案，但這樣的計算，國小學生都可以算，這題考觀念和計算能力。

陳建豪表示，整份命題，數字如再設計漂亮一點、設陷阱的心機不要這麼重，還是有優點，出題很均勺、各章節都有出到，難度是要中上程度。補教估五標相比去年都下降4、5分，估今年頂標79分、前標68分、均標49分、後標33分、底標24分。

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