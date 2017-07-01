接軌時訊號異常 麗寶「搶救地心」又卡在半空

2017-07-01 14:03

〔即時新聞／綜合報導〕台中麗寶樂園的「搶救地心」斷軌雲霄飛車，在今日傳出故障意外，由於這並不是該設施首次故障，令不少遊客感到擔心。

綜合媒體報導，今日上午約11點，「搶救地心」在半空中突然停止運作，現場民眾指出，停止時間應有5分鐘以上。然而，「搶救地心」也曾在去年6月及今年5月，因訊號異常導致停擺。

麗寶表示，初步了解是因接軌時系統偵測到異常訊號，安全機制造成延長下放列車時間，剛車次停滯時間約2分鐘，在進行檢查後，已於下午1點許恢復運行。