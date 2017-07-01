高雄港歷史倉庫商場，半年後開幕

2017-07-01 14:04

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄港舊港區棧2庫及棧2-1庫，明年初將改建成歷史建物商場，佔地3千平方公尺。

高雄港區土地開發公司由臺灣港務公司與高雄市府共同投資成立，首批鎖定棧2庫及棧2-1庫進行歷史建築修復再利用。高雄港區土地開發公司董事長郭添貴表示，棧2庫地鄰高雄市區，西側面對高雄港區，配合高雄市府推動亞洲新灣區計畫，結合隔鄰高雄駁二藝術特區、哈瑪星鐵道文化園區等景點，區域內匯集相當觀光資源。

由於高雄市長陳菊於本週主持83期重劃區工程動土儀式，宣示於港區旁中山、成功路一帶規劃辦理11個土地開發案，雙方前後訴求改造港區。

港務人士估計，高雄港區估計有135公頃土地待開發，中長期計畫與市府合作，陸續以ROT、OT等方式整修開發15到17號碼頭，將土地轉型成「以人為本」生活中心，未來進一步與國營企業中油、台電、台糖、台肥、台酒、台銀組成「亞洲新灣區合作開發聯盟」，力求土地開發總體效益。

郭添貴本週與日本橫濱川崎國際港灣株式會社社長諸岡正道簽署合作備忘錄（MOU），約定合作開啟台日2地港口、物流園區發展，外界觀察，伴隨著船舶大型化及大型海運聯盟重組，高雄港營運重心逐漸向南擴張，將進一步與親水、遊憩及觀光結合改造現狀。