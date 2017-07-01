指考化學近5年最難 預估五標會大降

2017-07-01 13:56

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學指考化學科近5年最難！台北市高中化學科教學群認為，今年指考化學試卷的題型多樣，計算題複雜，實驗題比例高，單選11題也因需動用微積分公式而有超綱之嫌，擔心影響鑑別度。

台北市高中化學科教師群協助指考解題，認為整份試卷偏難，難度是近5年來最高，其中題型多樣，計算題更繁複，數字未簡化，考生恐算不完，許多題考課本基本定義，考生除需熟讀課本，也要融會貫通、靈活思考及分析應用等，才可作答，實驗題也比往年比例高，考驗原理與綜合操作概念，並預估化學的5標將比去年大幅下滑。

中正高中化學教師黃業建說，今年試題中，多選第24題考分子馬達，與非選第2大題，都是2016年諾貝爾化學獎的「分子機械」概念，雖時事與新知，但題幹長，要多讀幾次才知道如何解題。北一女中教師吳淑芳說，題目考科學素養，也運用到高中電子組態、金屬錯合物等概念。

另，單選第11題考氣體光照後不可逆反應，透過氣體濃度與時間表關係圖，來看其反應級數，則被高中教師認為有超綱之嫌，黃業建表示，該題動力學，對教師來說可用排除法，但題幹圖形是複雜的曲線，課本雖提過0級與1級反映，但2級以上就要用到微積分公式，或許程度好學生可作答，但有超綱之嫌。

北一女中教師江慧玉則說，今年題目計算多，數字上卻不能整除或約分，考生不易處理恐算不完；黃業建舉例，第14題考生計算完還需取倒數，雖選項人性化採數字範圍，但不利考生，「簡單講考生考這份試卷，前一天要睡很飽、視力要好一點才行。」

高中教師建議，化學結構式圖樣應再放大，同題幹試題建議印刷在同一頁，方便考生閱讀，考題也不應過難，否則恐影響鑑別度。