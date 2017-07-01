鳳梨產季到！台東延平鄉辦槌球賽兼促銷

延平鄉鳳梨進入盛產期。（記者王秀亭攝）

2017-07-01 13:38

［記者王秀亭／台東報導］縱谷地區鳳梨進入盛產期，台東縣延平鄉公所為促銷全鄉栽種面積最大的農作，結合鄉長盃槌球邀請賽，舉辦鳳梨評鑑及相關促銷活動，參賽者在球場上一較高下後，大啖鳳梨及風味餐。

延平鄉長胡榮典表示，鄉內務農人口老化，相較高經濟作物熱帶水蜜桃，鳳梨雖然價格較低，卻比較好照顧，因而栽種面積逐年增加，迄今已有50公頃。

延平鄉公所近年來努力輔導農友轉為無毒農作，並成立合作社，生產鳳梨酵素、醋、果乾及鳳梨酥等相關加工品，再加上各種行銷活動，盼能建立鄉內的鳳梨相關產業，進一步吸引年輕人返鄉務農。

為協助農民行銷，延平鄉公所從今天起一連舉辦2天的槌球、射箭邀請賽，胡榮典說，槌球賽有來自花蓮、屏東、台東縣40多支槌球隊、200餘人參加，明天的射箭賽也有300餘人參加，大家球技交流外，鼓勵參賽者購買鳳梨分享親友才是辦活動的主要目地。

由於鳳梨正值產季，延平鄉公所邀集農友舉辦促銷活動，同時舉辦鳳梨評鑑，金鑽鳳梨、土鳳梨組分別有13、7戶參加，評審表示，今年參賽鳳梨甜度及口感相當一致，只能透過些微口感差距評出高下；農友邱美琴說，掌握施肥時間及用量適度才是種出優質鳳梨的關鍵，再加上今年天氣配合，讓今年延平的鳳梨質量都優。

鳳梨評鑑結果於中午出爐，金鑽鳳梨組前三名為古華興、古梅玉、邱立智；土鳳梨組：邱美琴、古慶喜、古梅玉。

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