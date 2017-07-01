基隆和平島社靈廟王船 4日海上遶境

基隆和平島社靈廟王船，預計7月4日展開海上遶境。（文史工作者尹德根提供）

2017-07-01 13:44

〔記者林欣漢／基隆報導〕和平島年度盛事社靈廟三府王爺海上遊江，將於下週二（4日）登場，今年將首次仿古例舉辦「天子祀宴」儀式，為三府王爺風光慶生。

社靈廟三府王爺是基隆和平島居民的信仰中心，不同於台灣其他地方主要用於「趨瘟」的王船，社靈廟王船有祈求漁民海上作業平安、「滿載而歸」的意涵，王船接受添載的物品，除柴、米、油、鹽等生活必需品外，另有授與無形兵將開路的銀紙、經衣等。

文史工作者尹德根指出，往年三府王爺誕辰期間，都會乘坐廟內的永祀王船遊江巡海，保佑漁民海上作業平安豐收，後來因故中斷，直到民國99年才恢復海上遊江傳統。

去年社靈廟僅安排陸上游江及遶境活動，今年預訂7月4日進行王船海上遊江，由王船率領漁船船隊遊港遶境，經碧沙漁港、外木山，於下午抵達基隆港小艇碼頭上岸，前往護國城隍廟作客後，返回社靈廟。

6日的「陸上遊江」，王船由貨車載運，拜訪東北角友宮廟；8日遶境活動結束後，當晚6點將在廟內舉行「天子祀宴」儀式。

尹德根說，此次祀宴儀式由萬里玉勑文武廟協辦，由三府王爺宴請來訪眾神，儀式循古禮進行，由穿著禮服的廟方人員獻禮，每杯酒、茶水皆須按照禮數一杯杯獻上，席間也有舞蹈、南北管演出，此次共推出18道喜氣大菜，為三府王爺風光慶生。