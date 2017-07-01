籌獨居老人送餐款 社工到媽祖廟義賣手工藝品

2017-07-01 13:19

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市鹿耳社區為了籌措老人送餐的費用，不僅在鹿耳門天后宮的金爐旁義賣手工藝品，也找來3名大學生當生力軍到社區暑期工讀。

籌辦這一切的鹿耳社區發展協會專案經理蔡登進表示，廟方體諒他們籌措經費不易，他們才能在金爐旁義賣手工藝品，畢竟這幾年的服務，廟方也是看在眼裡，不然他們應該在30公尺外的攤販擺攤。

除了義賣之外，鹿耳社區今年也透過教育部青年發展署的計畫，招募3名大學生當生力軍，分別是來自政大的鄭依珊、勤益科大的黃彥翎及南台科大的唐雅玲。對於來社區工讀的動機，3人異口同聲地說，想要做有意義的事情。鄭依珊表示，她前一個暑假有到廣告代理商實習，但社區服務比較有意義，雖然從歸仁騎到社區要將近1小時，但還是甘之如飴。

唐雅玲則說，她是從學校的廚藝社得知工讀的訊息，社團每一年都會和社區合作辦活動，因此指導老師也詢問她要不要過來幫忙，加上她喜歡接觸人群，因此一口答應。最後一位是在地人黃彥翎，他們家到社區服務可說是「代代相傳」，他的2個哥哥都來工讀過。

這些外援都讓蔡登進的重擔減輕許多，不過最實際的經費問題仍然困擾著他；他還是希望善心人士能一起幫助社區內30位獨居老人的送餐服務，如果有疑問可以撥打0932-705-505，詢問相關事宜。