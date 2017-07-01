新竹警方加強臨檢KTV及網咖 青少年安心Fun暑假

2017-07-01 13:02

〔記者王駿杰／新竹報導〕為讓青少年擁有健康快樂的假期，新竹市警察局昨深夜針對青少年常逗留的網咖、電子遊藝場、撞球場及PUB等場所進行稽查取締、勸導，由副市長沈慧虹向網咖青少年關懷，並發送宣導小品，也請店家配合別於深夜時段容留少年在內消費或提供菸、酒、檳榔，違者將依相關法令從嚴裁罰。

新竹市警察局表示，今年青春專案特別提前在6月份開跑，目的希望在學生放暑假前，提早展開求職安全與水域安全宣導，強化青少年自我保護意識，告知學子如何遠離危害，預防偏差行為與被害。