指考化學 諾獎得主研究入題

2017-07-01 12:54

〔記者吳柏軒／台北報導〕指考化學科已結束，大考中心統計，缺考率僅4.21％，比去年低，而考題方面則由入闈的師生分析，發現今年化學有許多科學新知，如非選第2題考出2016年諾貝爾化學獎概念，如何把分子變成機器的最新研究，非常切合時事。

大考中心發言人黃璀娟說，今年指考化學科一般生報考人數有2萬1391人，缺考901人，缺考率為4.21％，身障考生則有41人報名、6人缺考等；大考中心副主任沈清嵩說，截至目前，全國各考區都未回報試務重大違規情況或突發事件等。

黃璀娟表示，化學科由入闈的高中教師試考，認為今年取材重實驗情境，包含第2題考PM2.5懸浮微粒結合膠體溶液，第20題考排水集氣法並帶入氣體分子壓力與飽和蒸汽壓概念，以及非選擇題第2題以去年諾貝爾化學獎的分子機械概念命題，巧妙利用命題讓考生學習科學新知，切合時事且極具創新。整體試卷有情境、時事與新知，是標準科學素養導向。

黃璀娟還說，入闈試考生則發現，指考化學科的試題分布章節平均，取材有課本知識，也有實驗題，出現表格、計算、分析、作圖、閱讀等，考生須綜合知識能力才好作答，諾貝爾化學獎的分子機械未必大家都看過，但應可用高中知識解題，整體難易度適中。