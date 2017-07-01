使用率低！五股台64線橋下停車場 下週起改計次收費

2017-07-01 12:55

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市五股台64線橋下停車場，因停車使用率太低，原本為計時收費，自下週一（3日）起改平日停車計次收費，1次收60元。

新北市交通局指出，因台64線橋下平面停車場，地點離市區偏遠，沿線住家又少，經調查後發現該路段每日停車使用率偏低，只有約5％，經民眾多次陳情建議改變收費方式，將現行的1小時收20元的計時收費方式改成計次，交通局邀集相關單位會勘後也取得共識。

交通局表示，為使民眾了解該等路段停車位即將調整收費費率，已於明顯處設置收費告示牌，並採用夾單方式宣導周知民眾。