新竹味市集壓軸戲 林智堅、賴清德尬廚藝

新竹市長林智堅（左）與台南市長賴清德（中）一起逛現場攤位，其中台南芒果、關廟麵、牛肉湯、蜂蜜滷味等名產，吸引大批民眾搶購。（記者王駿杰攝）

2017-07-01 12:51

〔記者王駿杰／新竹報導〕最後1週的「2017新竹味市集」，今於北大公園展開，由府城台南接棒舉辦「府城逗陣週」，現場有超過50個攤商，分別展售古都直送的美食與鮮甜果物，台南市長賴清德也受邀到場，與市長林智堅化身「型男大主廚」，互尬廚藝，為美食代言。

賴清德今受邀現身為台南美食代言，與林智堅互贈城市好物，林智堅贈送「香山荔枝禮盒」，賴清德也回贈台南芒果禮盒，兩人共同替為期兩天的台南週進行宣傳。

另外，林智堅與賴清德也一起逛現場攤位，行銷台南的農特產、美食及文創品，尤其是台南芒果、關廟麵、牛肉湯、蜂蜜滷味等名產，更是吸引大批民眾搶購。

文化局表示，今天除了特色市集，還有優質的藝文表演、美學手作教學及文創攤位的體驗，希望藉此培養民眾接近藝術的興趣，普及新竹藝文發展。

兩天的週末假期邀請台南在地文創攤位，包括由台南正興街街坊商店匯聚成的「正興幫」，帶來許多優質的創意商品和甜品，另外還有手作陶瓷、手工皂等特色商品，讓市民透過優質的手作品，感受古都歷久彌新的不凡新意，現場更有創作歌手表演，木工手作、金口包製作的互動教學，讓現場的大小朋友皆能感受揮灑自我創造力的快樂。