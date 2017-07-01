李石增被鍘?林口長庚高層：都在收辦公室了

2017-07-01 12:50

〔記者吳亮儀／台北報導〕林口長庚醫院爆發醫師離職潮，長庚醫院董事長王瑞慧已緊急介入處理，據傳第一刀就開鍘決策委員會主委李石增；林口長庚院內高階主管證實，都已經有人在收拾李的辦公室了，去職應該是確定的事實。

這兩天長庚醫院發言人體系通通噤聲，完全不接電話，無從證實任何人事異動，據了解，院方應會在下週召開記者會公布新的人事調動。

另林口長庚高層也透露，基隆長庚院長程文俊因受王瑞慧賞識，也盛傳將接替現任院長鄭明輝，但這些人事調動都未獲證實。