台灣搜救品質不足？ 花蓮消防局駁斥李明翰

獨攀能高哈崙橫斷獲救下山的李明翰，日前受訪時指出，「台灣搜救品質有很大進步空間」，令花蓮消防局十分不滿，發表聲明駁斥。（資料照，記者花孟璟攝）

2017-07-01 15:14

〔即時新聞／綜合報導〕登山客李明翰日前獨攀能高哈崙橫斷，不慎摔落溪谷，靠著自身經驗以及救難人員的努力，在山區受困35天後奇蹟獲救，但他在上月28日記者會中談到，「台灣搜救品質有很大進步空間」，並稱如果救難單位能做到搜救專責、專職，才有資格收費，令花蓮縣消防局十分不滿，發表聲明駁斥。

綜合媒體報導，29歲登山客李明翰5月13日獨攀能高哈崙橫斷，不慎失足摔落溪谷，造成雙腿骨折及氣胸等傷勢，靠著自身經驗以及救難人員的努力下，在6月20日被搜救隊伍發現，成功獲救；為了搜尋李明翰身影，救難隊20多人花了5天時間、空勤直升機出動10多架次，總費用逾150萬元，全由政府買單，但李明翰卻表示，他支持付費搜救，不過認為「台灣搜救品質還有很大進步空間，若做到搜救專責、專職，就有資格收費。」

李明翰同時表示，「要不要保險、帶什麼裝備是個人選擇和自由」、「不接受法律規範專業領隊帶領。」

此番言論令花蓮消防局十分心寒，發表聲明駁斥，翻開歷次山域搜救紀錄顯示，各機關在接獲報案後，總以最積極的態度、不計成本的展開搜救行動，希望可以在最短時間內完成救援任務，而制定登山管理法規，也是為了保障登山客安全，希望可以有效降低山域意外發生的機率。

消防局局長林文瑞指出，獨攀風險非常高，這次是李明翰第2次發生獨攀事故求救案件，104年6月李明翰就曾獨自攀爬奇萊山域遭石頭砸傷，無法自行下山而經搜救護送下山就醫，林文瑞直言，倘若台灣搜救品質不足，怎可能2度將其救出。

林文瑞強調，山區意外搜救成本非常高，要求登山客投保「登山綜合保險」，就是要落實「使用者付費」精神，有效降低社會成本，他同時呼籲登山客不可過度自信、自大，讓自己陷入險境，空耗社會資源。