史上最少考生 大學指考首日上午雲林零違規

2017-07-01 12:07

〔記者廖淑玲／雲林報導〕大學指定科目考試今天在雲林虎尾科技大學考試，上午考物理、化學、下午考生物，雲林考區794名考生報名，打破歷史新低，上午物理及化學2堂考試零違規，各有10人缺考。

大考中心指出，雲林考場設置都在虎尾科技大學第一教學區，試務辦公室設在圖書館地下室，考試相關規定比照學測規定，今天上午零違規，考生表現大受肯定。

上午第一節物理科應考人數322人，缺考人數10人，缺考率3.1%；化學科應考人數333人，缺考人數10人，缺考率3%。