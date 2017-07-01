北市低污染示範區上路 不符標準車輛最高罰兩萬

2017-07-01 12:08

〔記者陳紜甄／台北報導〕台北市環保局低污染排放示範區今日上路。環保稽查大隊首先選定中正紀念堂與新生南路，執行攔檢作業；未定檢機車、2004年前出廠的二行程機車，2012年前出廠且未取得A2以上自主管理標章的柴油大客貨車與小貨車，若廢氣排放不符標準，現場即開罰1500元至2萬元。

一線兩站六處的低污染示範區，包括新生南路至松江路段、市府及台北轉運站、陽明山前山公園、故宮、中正紀念堂、國父紀念館、忠烈祠、台北101大樓等觀光景點。管制對象包括未定檢機車、2004年前出廠的二行程機車，及2012年前出廠且未取得A2以上自主管理標章的柴油大客車及小客貨車。

環保局環保稽查大隊長陳沼表示，今日起，稽查人員會於上下班時段不定期攔檢。經稽查人員確認，車輛有A2以上的標章即放行；如果沒有，現場就會執行檢測程序，確認粒狀污染物（黑煙）的不透光率，是否超過標準，不合格便當場告發，並限期完成複驗。稽查人員表示，經攔檢抽查後，民眾定檢率高，但仍有少數車輛未定期檢查。

林姓民眾20年前購買四行程機車，昨日遭到稽查人員攔檢。他肯定該政策可改善空氣污染，但也不諱言指出，民眾改走其他道路，避開行經低污染示範區，就不會被攔檢稽查。環保局表示，攔停的車輛如果不配合檢驗，依環保法規，機車開罰5000元、小貨車開罰1萬元、大客貨車開罰6萬元。