每人5000元預算 4大學生挑戰20天滑板車環島

明新科技大學行銷與流通管理系大三學生鄭佑晟、江瑋豪、曾柏皓、洪楓奕，利用暑假以滑板車環島，以「環島1號線」為主要路線，準備環島900多公里。（記者廖雪茹攝）

2017-07-01 11:44

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「你是否想過賭上自我，勇敢一次！」明新科技大學行銷與流通管理系4名大三學生，將所學運用在環島夢計畫上，歷經1年籌備時間，今早從新竹火車站出發，以滑板車環島，預計花20天時間，每人約5000元預算，完成自我環島挑戰，更希望提供大家環島的入門指引。

「因為我從來沒有環過島」、「挑戰自己」、「爽啊」、「想跟別人不一樣」，大膽提出想法的江瑋豪，獲得同學鄭佑晟、曾柏皓、洪楓奕的響應，去年在他們20歲時展開環島籌劃；不同於臨時起意或沒有特定計劃的環島，他們發揮行銷管理課堂所學到的企劃知識，事先就做好所有計畫，也把各種備案都列入考量。

首先，因為自知都不是運動陽光型，他們開始一起運動練體力，相揪參加馬拉松，分工合作規劃路線、研究住宿地點、錄製「環夢20天」影片籌措經費，將行動專案化，以計劃性、系統性、完整性的方式來執行「環島」任務，並將沿途記錄與分享。

鄭佑晟說，政府已建置「環島1號」公路路線，但大部分人都不知道實際路線，為了實地走過「環島1號」，他們今早4點從新竹火車站出發，以「環島1號」路線為主，背著帳篷與行李，用滑板車順時針滑完台灣一圈。

除了蘇花段14公里將搭乘火車，每天約滑行50公里，預計用20天的時間完成，沿線借住在國小、廟宇、派出所及贊助的民宿，全程約900多公里。一路上，他們會將所見所聞分享在社群網站，用雙腳見證台灣的美景與人文，也將做成環島風景明信片回饋給資助者。

鄭佑晟說，希望自己身體力行「run一遍環島專案」，透過自身經驗，去蕪存菁進一步發展成指引手冊，引起大眾共嗚，成為大家環島的入門指引。4名大學生相信，環島奮鬥之旅完成後，他們將是一輩子的朋友，每個人都找到自己的人生目標！