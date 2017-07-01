桃園菁英運動選手培訓啟動 16類、400選手入列

桃園市長鄭文燦與培訓選手合影。（記者謝武雄攝）

2017-07-01 11:34

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市府體育局今天舉行「菁英運動選手培訓計畫」開訓典禮，擇定田徑等16個運動種類、共400名選手進行培訓，市長鄭文燦主持典禮時表示，除原有「聘請外籍教練」、「國外移地訓練」及「暑期訓練營」等計畫，今年新增「週末測驗賽」計畫，也希望選手於全國運動會獲得佳績。

今年培訓的16類選手分別是田徑、體操、游泳、跆拳道、擊劍、射擊、武術、舉重、划船、射箭、空手道、桌球、柔道、羽球、輕艇及角力。

鄭文燦表示，市府去年10月補助6位游泳選手至「日本鹿屋體育大學」進行移地訓練，參訓選手於今年全中運拿下5金3銀成績；另今年補助5位韻律體操選手至「俄羅斯莫斯科市琳娜維涅爾韻律體操訓練中心」移地訓練，全中運獲1金1銀，全國大專運動會獲2金1銀，顯示國外移地訓練具有顯著成效。

體育局表示，「台北世界大學運動會」桃園市參賽選手包含競技體操李智凱，韻律體操詹庭甄、宋語涵、呂家儀、蔡瑞珊，田徑鄭兆村及楊隆翔，跆拳道對打梁家瑜、莊佳佳、何嘉欣、黃裕仁及品勢廖文暄，擊劍徐若庭及鄭雅芳，射箭彭士誠、魏均珩、彭家楙，武術鍾永晟。