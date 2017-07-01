指考物理科 考生多認為難易適中

106學年大學指定科目考試今天登場，今年總共有4萬7千名考生報名，因少子化與考招趨勢影響，人數創歷年新低，考生考前衝刺。（記者簡榮豐攝）

2017-07-01 11:18

〔記者洪定宏／高雄報導〕大學指考第一節物理科考試結束，考生普遍的反應為「難易適中，沒有特別刁鑽的題目」。

中山大學附中邵姓學生表示，他是社會組跨考自然組，「物理試題都看得懂」，所以對自然組或社會組學生來說，「很適中，不會特別難」。

道明中學許姓學生及左營高中張姓學生也認為「難易適中」，但計算題及電學、力學題目較多。