大學指考高溫炎熱 他們選擇非冷氣試場原因是…

2017-07-01 11:10

〔記者洪定宏／高雄報導〕大學指考今登場，天氣持續高溫，但高雄師範大學負責的高雄一考區，有6名考生申請非冷氣試場，他們選擇非冷氣試場的原因，除了鼻子過敏等個人體質問題外，有人是因為「家裡沒冷氣，已習慣不吹冷氣」。

高師大的非冷氣試場設在教育大樓4樓，與行政大樓有「空中廊道」相連接，該試場正好在廊道盡頭，附近又有樹木，所以通風及採光非常好，受到考生及家長的讚許。

蔡姓學生表示，他不習慣吹冷氣，家裡也沒冷氣，所以選擇非冷氣試場。孫姓學生則是因為鼻子過敏，不適合吹冷氣。