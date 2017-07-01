指考物理不難 僅894人缺考

2017-07-01 11:04

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學指考首節考物理，大考中心統計，報考人數2萬零8人，含身心障礙生共有894人缺考，應考率約95％左右；而在試卷方面，入闈的高中教師認為，今年著重素養導向，試考生則發現，電磁學及近代物理命題較多，難易度不高。

大考中心發言人黃璀娟表示，今年物理有2萬零8人報名，應考人數886人，一般生應考率為95.57％，而身障生則有38人報名、6人缺考，目前第一節剛結束，全國試場目前尚未傳出有重大違規或試務情況。

黃璀娟說，物理科方面，入闈的高中教師認為，今年考題重視基本觀念理解，很少題目需繁瑣計算，整體試卷難度中間偏易，包含知識與實境生活結合，如空難飛機黑盒子訊號、彈簧槍發射、高山壓力鍋運用等，也有部分屬於學術探究，如光電倍增管、中子倍增劑等，認為情境結合的「素養導向」已成命題趨勢。

試考高中教師表示，物理第8題較艱難，結合「鏡面反射」與「視深實深」概念，學生須了解凸面鏡的反射、焦點與曲率半徑的關係，在連結折射概念中眼睛視線幾乎與垂直介面觀看的關係，才能順利作答。

入闈的試考學生則發現，物理指考取財偏重高三下課程，電磁學、近代物理命題較多，力學與波動題目多是簡單觀念，但整體難易度並不高，也認為第8題是較難題目。