美國廚藝學校名師來台 傳授教學心法

2017-07-01 10:15

〔記者吳柏軒／台北報導〕創校71年的美國廚藝學院（CIA）首次與台灣合作，推出認證課程，有12名台灣西餐的種子菁英參加培訓，獲該聯盟最高等級主廚大師Brad Barnes訓練，傳授教學心法，昨順利取得認證，提升台灣西餐實力。

文化大學推廣教育部表示，該認證是CIA首次與台灣合作，由文大推廣部與華岡興業基金會取得授權，今年6月起推展一連串認證課程，並由CIA派出美國廚藝聯盟ACF認證的最高等級「主廚大師」Brad Barnes來台親授。

文大推廣部說，其中由12名台灣西餐菁英人才參加「ProChef種子講師」培訓，Barnes將美國廚藝學院的教學法親授，除了重視基本功，如何教烹飪也是課程核心，更與國際化指標連結，還打破傳統東方的師徒制，傳遞西方啟發式教學內涵。

歷經5天密集培訓，12名台灣種子菁英昨晚順利取得認證，成為CIA ProChef的Level 1，該執照被全球各大五星級飯店或餐旅集團視為聘用評核標準，這次取得執照者有：教父牛排集團行政主廚吳曉芳、君悅飯店寶艾西餐廳主廚羅偉洲、文大推廣部國際廚藝系列總監陳建宏、高雄餐旅大學廚藝科助理教授林建安、僑光科大餐管系講師呂萬吉、元培科大餐飲科助理教授林育正、莊敬高職餐飲科主任武志安、Skills Cooking School講師蔡孟婷、文大推廣部廚藝課講師謝長勝、好樣集團行政主廚朱捷、歐華酒店地中海牛排館主廚郭榮宗、Gaya Hotel行政主廚周維德等。