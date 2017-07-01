與頻道商談不攏 MOD豪華餐頻道驟減為59個

因協商不成，MOD豪華餐頻道數由100餘個異動為59個頻道，價格將由原來的270元調整成145元，收視戶得以套餐搭配單點的方式組合想要看的頻道。（記者陳炳宏翻攝）

2017-07-01 08:12

〔記者陳炳宏／台北報導〕因中華電信與部份頻道營運商未能協商完成組合頻道套餐價格，今日起MOD豪華套餐，將從原先100餘個頻道，縮為59個頻道，價格也從270元（平台費89元）調整成145元，將影響MOD的135萬用戶權益，國家通訊傳播委員會（通傳會、NCC）表示，後續將督促中華電信提供用戶退費、改訂、補償措施或其他替代方案，以利消費者選擇。

通傳會指出，對於中華電信與MOD頻道營運商間上下架契約屆期（6月30日）後，未能與部分營運商間完成新約簽訂，致使該套餐內之部分頻道必須異動，減少用戶原可收視頻道服務，是雙方的商業協商行為；期待各方均本於互利互信原則下，積極協商儘速達成共識，讓消費者有機會選擇更多元優質節目。

中華電信昨表示，協商不成的頻道營運商為台灣互動電視（台互），其在豪華套餐內計有44個頻道，雖然這44個頻道仍在MOD平台上，收視戶可以利用單頻單選的方式訂購，但隨著豪華餐頻道數由100餘個異動為59個頻道，中華電信也將價格由原來的270元調整成145元（平台費89元不變），收視訂戶可以套餐搭配單點的方式組合想要看的頻道。

中華電信表示，如果訂戶因此要轉其他套餐，中華電信將不收取解約金，並且回饋客戶看片金，訂戶如因此而退訂，中華電信也會尊重客戶的選擇，將盡最大的努力，保障客戶權益。

中華電信昨也抱怨，MOD長期受法令限制，對頻道經營及頻道組餐均無主導權，又受限於媒體環境無法引進熱門頻道，讓MOD經營陷入困境，因此7月起，MOD將朝頻道依其收視貢獻度分潤，以公平尊重各頻道營運商的態度，協助頻道營運商擬訂合理定價，嘉惠更多套餐訂戶。