粉紅豬、黑武士... 熱氣球嘉年華繽紛起飛！

活動會場特地留下五顆造形球讓民眾欣賞。（記者王秀亭攝）

2017-07-01 07:46

［記者王秀亭／台東報導］邁入第7年的台灣熱氣球嘉年華，今天清晨在台東鹿野高台立球、起飛，20顆熱氣球吸引近3000名遊客前來，水滴球、造形球陸續起飛後，因風向關係，美國籍的顛倒男孩飛行員Jeff Haliczer調皮地起飛後，選在觀眾區降落，引起一陣騷動，讓遊客直呼賺到了。

今天清晨5時，鹿野高台大草原上就有大批遊客等著看今年的熱氣球首飛，在鹿野鄉阿美族各部落頭目傳統祈福儀式後，內政部長葉俊榮、台東縣長黃健庭等人隨即施放測試風向的Piball，宣告活動開始。

熱氣球活動首日有20顆熱氣球迎賓，其中8顆為造形球，為歷屆開幕日最多造形球一同亮相，由黑武士和尤達大師造型球領軍，還有士兵球、飛天粉紅豬、鸚鵡球和顛倒男孩以及兒童巨星Woody鳥，讓現場民眾不斷拍照留念。

上午6時8分第一顆熱氣球起飛後，大草原上的熱氣球也把握時機陸續升空，由於今天風向為西南風，球起飛後往斜坡觀眾區飛， 10幾分鐘後，不斷在觀眾區旁徘徊的顛倒男孩在風向帶動下，往觀眾區飛，最後飛行員Jeff Haliczer乾脆選擇降落。

顛倒男孩造形球突如其來的舉動，遊客們以為飛行員在製造氣氛，直到最後真的停在大草原上，大家一擁而上，Jeff Haliczer還現場發放起印有顛倒男孩的小卡片，為今天活動製造意外驚奇。

今年熱氣球嘉年華共邀請35顆造型球來台展出，創下歷年來數量最多。活動一直持續到8月6日，當中分為三個時段和三大主題：歡樂聯盟、夢想海洋之心及熱情森巴嘉年華。

民眾看著熱氣球起飛，趕緊把握時機拍照。（記者王秀亭攝）

20顆熱氣球陸續在鹿野高台大草原展球，吸引不少民眾拍照。（記者王秀亭攝）

參與首日活動的貴賓們展示今年將到台東的各國造型球。（記者王秀亭攝）

台灣熱氣球嘉年華活動在鹿野鄉各部落頭目傳統祈福儀式後開始。（記者王秀亭攝）

美國的顛倒男孩飛行員最後選在觀眾區降落，引起一陣騷動。（記者王秀亭攝）