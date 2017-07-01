高溫35度防午後大雨！熱帶擾動週末接近台灣

中央氣象局指出，今天（7月1日）上午高溫炎熱，各地高溫達33到35度間。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-07-01 06:28

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（7月1日）上午高溫炎熱，各地高溫達33到35度間，午後各地山區及西半部平地仍有雷陣雨發展，有局部大雨發生的機率。

氣象局表示，今天上午高溫炎熱，僅花東、恆春半島以及南部沿海地區受南方水氣影響，有零星下雨的機率，午後各地山區及西半部平地仍有雷陣雨發展，有局部大雨發生的機率。溫度方面，各地高溫達33到35度間，氣象局提醒參加大學指考的考生補充水分、帶傘備用。

氣象局預估，週日至下週五（7月2日至7日）各地主要是多雲到晴、午後有局部雷陣雨的天氣。溫度方面，由於上午雲量較少，太陽輻射增溫明顯，各地高溫大多有32至35度。

此外氣象局表示，在菲律賓東方海面有熱帶擾動正在發展當中，預計有成為熱帶性低氣壓的機會，未來將朝琉球海面前進，週末會比較接近台灣地區，氣象局將持續密切關注。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

空氣品質方面，北部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級。指標污染物為臭氧（午後時段）及細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 30 ~ 42 30 ~ 41 31 ~ 38 28 ~ 36

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線為過量至危險級。（取自氣象局網站）