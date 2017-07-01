07/01 各報重點新聞一覽

2017-07-01 06:43

自由時報

美宣布對台軍售「美中蜜月結束」

在中國國家主席習近平六月二十九日訪問香港首日，美國當局不僅宣布將出售價值達十四億美元的軍備給台灣、對與北韓交易的中國丹東銀行實施制裁，甚至敦促中國維持香港的一國兩制、尊重香港的公民自由，專家指出，美國行動的時間點尤具挑釁意味，形同宣告美中蜜月期已經結束。

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趙藤雄聲押 弊案往上燒

針對遠雄集團創辦人趙藤雄疑透過新北市議員周勝考擔任白手套行賄政界，涉新北市多筆土地工程弊案，北檢派出檢肅黑金專組「忠」、「愛」兩組、共十二名檢察官漏夜偵訊，考量趙、周均未認罪，且涉案情節重大，有串、滅證之虞，將兩人聲押禁見，全案不排除向上發展。

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年改3法完成 總統：國庫省1.4兆

立法院臨時會本週完成「公務人員退休資遣撫卹法」等年改三法的立法程序，蔡英文總統昨發表談話指出，「年金破產」這四個字終於可以不再是台灣迫切的危機了，這次修法調降公教人員所得替代率，把十八％優存利率調降或取消，並將請領年齡延後，預計可為國庫省下一兆四千億元，省下來的錢會挹注基金，讓公教基金至少可維持一個世代大概卅年的財務穩健。總統也強調，「改革的壓力，我會承擔。所有的責難，也就到我為止」。

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蘋果日報

美對台軍售433億 川普上任後首次 中斥美：屢教不改

美國務院昨批准對台14.2億美元（約433億元台幣）軍售案，並已正式通知美國會，這也是美國總統川普上任以來，首筆對台軍售交易。美國務院發言人諾爾特稱，這代表美國強化「支持台灣自我防衛的能力」。我國防部強調，軍售案顯示美方對我國防安全高度重視；但中國外交部要求美方撤銷對台軍售計劃，停止美台軍事聯繫，以免損害中美關係。

讚 林子偉敲首支3壘打

大聯盟紅襪隊的23歲台灣野手林子偉，在替補出賽2場後，昨天對戰雙城隊再先發，擔任先發第8棒守二壘，單場4打數敲出2支安打，尤其是7局下敲出個人大聯盟生涯第1支三壘安打、跑回第1分，助紅襪終場6比3贏球。

聯合報

美中過招 川普3箭齊發

美國政府六月廿九日宣布總值十四點二億美元的對台軍售，並制裁與北韓有生意往來的大陸「丹東銀行」，再加上廿七日將大陸列為人口販運最嚴重國家之一，招招挑動北京敏感神經。同時，華府智庫公布最新衛星空照圖顯示，北京在南海三個人工島礁出現新的軍事建築。

3大法案三讀 首波年改宣告完成

立法院昨天三讀通過「政務人員退職撫卹條例」修正案，蔡政府第一波年金改革宣告完成。蔡英文總統在法案通過後表示，感謝所有公教同仁，在國家最困難的時候願意共體時艱，幫助國家度過難關；改革的壓力，她會承擔；所有的責難，到她為止。

中國時報

「沒人會因改革而活不下去」年改三法通過 小英：所有責難到我為止

立法院臨時會通過年金改革三法，蔡英文總統昨天表示，這一次修法完成後，預計可以為國庫省下1兆4千億元，「改革是我們的承諾，我們沒有辜負人民的託付」；「改革壓力我會承擔，所有責難到我為止」。她強調，「 不要對特定立委言語攻擊，有任何代價我一肩扛起」。

遠雄新北土地弊案 趙藤雄、周勝考遭聲押

台北地檢署偵辦遠雄弊案，懷疑遠雄集團董事長趙藤雄透過新北市議員周勝考召開協調會，將土城區都更案原核定興建建物高度32公尺放寬至100公尺，事後遠雄讓周以低於市價500萬價格，購買遠雄左岸房屋變相行賄，趙另涉以顧問費名義墊高工程款掏空遠雄人壽上億元，訊後以2人涉嫌貪汙、違反證交法等罪，且有串證、滅證之虞，聲請羈押禁見。