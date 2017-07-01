台北三創驚見神秘六輪車 網友一眼認出它是...

2017-07-01 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕29日台北三創園區地下停車場出現了一台擁有6個輪子的神秘車種，車子周遭以柵欄圍住，整台車也以黑布覆蓋，但是眼尖的網友一眼認出，這台車是當年火紅的日本動畫《閃電霹靂車》中的「阿斯拉」。

臉書專頁《G8IKER 激拜客》29日PO出一張占了3個停車位的神祕車照片，還標註「六輪嘴臉」、「輪子多了不起喔」引發網友熱烈討論。

網友們留言表示，「我有車鑰匙，可以把它開回家嗎？」、「打開推進器！」、「人家時速可以跑到700捏」、「了不起喔⋯⋯有驗過排氣管嗎？嗯？」。