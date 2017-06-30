新豐「最毒海岸線」 追查「歷史共頁」共犯責任

環保團體批評新竹縣新豐鄉海岸是「最毒海岸線」，要求追查來源並清理；環保署近期將再重新調查、確認污染範圍、成分、量體，釐清責任，以期儘快清理。（新竹縣環保局提供）

2017-06-30 23:48

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐鄉海岸遭批是「最毒海岸線」，縣府環保局今天公佈一份土壤樣品檢測結果，與環保團體的檢驗報告同樣顯示含有鉛等多項重金屬超標，但當年並未檢驗戴奧辛，因此，環保署近期將再重新調查、確認污染範圍、成份、量體，並釐清責任，以期儘快清理。

到底是誰污染了這片美麗沙灘？竹北市公所主任秘書張錦河今天首度表示，在竹北新豐區域垃圾掩埋場設置前就倒了，推估至少在民國80年之前，當時尚無合格掩埋場，缺乏相關法規，地方也還沒有環保局，全國各鄉鎮市都得各自想辦法找空地處理家戶垃圾，包括海岸、河床或公路旁等，只要是人煙稀少，就成為各公所傾倒垃圾的去處。

張錦河說，當年公所就找到這片海岸沙地傾倒家戶垃圾，並丟置消波塊阻隔，但因為沒有管制、門禁，沒想到後來演變成「大家都來倒」，還遭引進含有害廢棄物的太空包。毗鄰的掩埋場則在82年左右設罝後，就未再倒了。

新竹縣環保局副局長羅仕臣指出，本案在99年揭露後，環保署分別針對土壤和太空包廢棄物進行採取樣品送驗。檢驗結果顯示，廢棄物樣品毒性溶出試驗（TCLP），重金屬總鎘和總鉛超過有害事業廢棄物認定標準；土壤樣品，則有驗出砷、鎘、鉻、銅、鎳、鉛、鋅等重金屬超過法規管制標準，顯示太空包破損之後，有害物質外流，已污染到岸邊土壤。

羅仕臣說，99年未檢驗戴奧辛，是因當時研判廢棄物以家戶垃圾為主，場址北側及西側周界則多為爐渣及太空包。至於濫倒範圍多大？他說，北起新豐坑子口、南到竹北拔仔窟長約600公尺，初估約400公尺有埋太空包，總量體約1200立方公尺，約佔總廢棄物量體4％。

立委林淑芬和環保團體29日在台北召開記者會，痛批各單位卸責。中華醫事科技大學護理系副教授黃煥彰指出，該處海岸線太空包內磚紅色的部分就是電弧爐的集塵灰，經採樣送驗，27％是重金屬，還有總量2290皮克（p-TEQ/g）的戴奧辛；他質疑，應該追究此處何以變成有害集塵灰掩埋場？何時可以解決？希望政府加快腳步妥善處理。