黑狗受困涵洞被淹死 動保所控消防局不救

2017-06-30 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕基隆本月中遭遇豪雨侵襲，有民眾發現，安樂區長庚醫院旁的大排水溝內，因水位暴漲，導致有1隻黑狗被困在涵洞中，動保所人員獲報到場，發現水流湍急，於是請求消防局協助，不過消防局表示「只救人，動物並非業務」，動保人員只好親自救援，但行動失敗，最終黑狗成冰冷屍體。

《蘋果日報》報導，基隆市動物保護防疫所表示，在17日接獲民眾通報，有1支黑狗疑似受困涵洞，於是派動保員前往，動保員發現，黑狗僅能待在約2坪的平台上，但設備不足，於是向消防局求救，但消防局對此婉拒，表示「只救人、不救狗」，但願意借長梯、纜繩等設備，不過拒借橡皮艇。

康男、陳女2名動保員向民間借到保麗龍船，換上青蛙裝後下水救狗，但因水流湍急，保麗龍船無法前近，且水位太深，陳女差點滅頂，還因此受傷，2人從18日晚間10點左右搜救到19日凌晨2點多，仍無法救出黑狗，最後黑狗被發現時，已成冰冷屍體。

動保所所長陳瑞濱表示，一開始求助，消防人員還說「你們最好也不要去救，不然出事我們還要救你們」，他認為應該不分什麼業務，不管是動物或是人，大家看到有受困的，都會伸出援手。陳瑞濱指出，消防員在人力上也有所考量，希望中央能有相關對策。

基隆市消防局副局長陳龍輝表示，動物救援已不關消防的事，表示自2014年7月基隆動保所成立開始，動物救援就切割全權由動保所負責，除非有特殊狀況，才會協助。

陳龍輝也說，除了業務上分配關係，加上當天有出勤溺水案件，消防人力也不足，必要時會借器材給動保員，在硬體設備上盡量協助，橡皮艇無法借，則是因為要有專人使用比較安全。