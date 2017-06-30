5月才開幕 板橋果菜批發市場漏水、地裂又悶熱

5月初甫風光開幕的板橋果菜批發市場，2樓停車坪大面積的裂痕，讓人驚心。（記者何玉華攝）

2017-06-30 22:55

〔記者何玉華／新北報導〕5月初甫風光開幕的板橋果菜批發市場，2樓停車坪大面積的裂痕，讓人驚心，1樓室內的天花板漏水結晶，則是看起來噁心，新北市議員劉美芳今天會勘，攤商更是抱怨悶熱難耐，問題一堆讓劉美芳不禁問「不是才剛蓋好嗎？」要求相關單位一個月內改善。

劉美芳說，2樓停車坪上大面積的裂痕，怵目驚心，台灣地震多、颱風多，這樣的結構是否能讓人安心？何況1樓批發市場在早上交易時間有近千人聚集，萬一發生什麼意外，誰能負責？質疑施工品質及驗收過程太過輕率，要求負責興建的新建工程處在1個月內提出結構安全報告。

新建工程處副處長王益翔解釋，屋頂做停車場，為了防水，鋪面會有一定厚度的水泥沙漿，因為乾溼壓力不同出現乾縮裂痕，理論上與結構安全無關；為化解外界疑慮，可請具公信力的單位鑑定，但鑑定矌日費時又花錢，將與議員協調，先請專業的土木技師評估裂痕與1樓漏水的關聯性，釐清結構安全的疑慮；另一方面，1樓漏水若與頂樓裂縫無關，再找出漏水來源改善。

室內攤商則抱怨通風不良、悶熱，宛如大烤爐一般，自備電風扇、移動型冷氣機也沒用，凌晨1點多作業，一樣熱得滿身汗；劉美芳說，高溫可能造成蔬果損壞，希望農業局、工務局、果菜公司盡快施作大型吊扇及噴霧式灑水設備，解決通風問題。

新北市議員劉美芳會勘板橋果菜批發市場，對甫落成啟用不久，就有大面積的裂痕，深表不以為然。（記者何玉華攝）

板橋果菜批發市場1樓室內的天花板漏水。（記者何玉華攝）

市府將先請專業的土木技師評估裂痕與1樓漏水的關聯性，釐清結構安全的疑慮。（記者何玉華攝）