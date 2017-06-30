搭機注意！託運含鋰電池電子產品須關機 日本明起開罰

國際民航組織ICAO最新規定，搭機託運電子產品須關機，否則將開罰，日本明天上路，台灣最快10月實施。（資料照，華航提供）

2017-06-30 22:48

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國際民航組織（ICAO）發布旅客攜帶電子產品最新安全規定，7月日起要求託運行李中所有含鋰電池的電子產品，需於託運前確認已經關機，並妥善做好保護措施。交通部民用航空局表示，已請航空公司於收運旅客託運行李時提醒旅客針對含鋰電池的電子裝置應妥善保護，並請旅客應關機，以符合ICAO最新安全規範。

台灣最快10月上路

民航局表示，鑑於這項措施屬ICAO臨時性通知，初期將採勸導方式請旅客配合，未來將納入民航局公告「組員及旅客可攜帶或託運上機之危險物品表」中明確規範，新制預計最快10月實施，正式實施後就會對於違規旅客將依法處罰2萬至10萬元；旅客若對該規定有任何疑問，可向所搭乘航空公司洽詢。

值得注意的是，台灣民眾最愛出國的旅遊目的地日本，這項新制明天起就上路實施，並對違規旅客開罰50萬日圓。民航局特別提醒旅客，搭乘從日本起飛的班機一定要特別注意該項規定，以免受罰；至於入境日本則不會再被抽查，但從台灣出發時航空公司就會提醒旅客，畢竟這是跟搭機安全有關，電子產品關機就會大幅降低短路風險。

至於「妥善做好保護措施」的定義為何，民航局表示，並沒有硬性規定，但像是日本就強調說可以用衣服包好，讓電子產品較不易碰撞。