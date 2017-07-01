恆春心聲…「效益」決定偏鄉生死 人命豈該論斤論兩？

恆春半島擁有重要軍事基地、核電廠及旅遊勝地，卻如同行政院政務委員唐鳳所說，是「本島中的離島」。（記者蔡宗憲攝）

2017-07-01 00:00

記者蔡宗憲／特稿

行政院政務委員唐鳳30日率各部會南下，針對「請求內政部空勤總隊設駐恆春機場」連署案進行協作會議，會議中除了醫療問題，也順道談及了當地居民期盼多年的快速道路延伸及機場活化，但刺耳的「不具效益」頻頻出現，著實讓場內外居民義憤填膺。

唐鳳有顆柔軟的心，一到會場便直說恆春是「本島中的離島」，讓連署人及地方代表感覺到，官員們搭車風塵僕僕到恆春，肯定是要解決問題、送禮來的，殊不知這些「專業單位」簡報中儘是冷冰冰的數據跟「效益不足」的說詞。

恆春半島有國軍最重要的三軍聯訓基地及中科院九鵬基地、有核災風險的台電核三廠，姑且先不論吸引600萬以上遊客的墾丁國家公園，這些軍事及核電的「嫌惡設施」，怎麼就不會想到「效益」問題？

「空勤駐點恆春機場」突破8000連署，其實是「項莊舞劍」，恆春半島居民及連署民眾要的是「救命」，而所有的問題癥結就在「交通」，包括醫療、教育及人口，協作會議中，不若空勤駐點遭到「頑強抵抗」，醫療設施改善及支援似乎是多數共識。

親愛的政府官員們，會議結論公開回應前，偏鄉居民殷切盼望，計算「效益」前多些同理心，想想，如果親人住在偏鄉，您能夠怎麼幫助他們，「正義」、「平權」不只算計兩地間的距離，而是政府與人民間心與心的距離。